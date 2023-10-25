القبض على شقيق أراس بولوت إينملي بتهمة حيازة المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية انه ألقي القبض على شقيق النجم التركي أراس بولوت إينملي والذي يدعى أورتشون، وذلك بتهمة حيازة وانتاج المخدرات في المنزل.

على صعيد آخر كانت كشفت وسائل إعلام تركية ان أراس بولوت إينملي عمد الى فعل الكثير من الأمور من أجل مسلسله "أتاتورك" اذلي يقدّم فيه شخصية مصطفى كمال أتاتورك، والأمور هي: " صبغ شعره وشاربه، أخذ دروس لتعلم اللغة الأجنبية، تعلم ركوب الخيل، أخذ تدريبات على الوقوف بثبات، تعلم رقصة فالس، وحصل على دعم من اخصائي نفسي".

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