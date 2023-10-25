ميرنا وليد - بيروت - سقط لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

بيكيه تعرض لهذا الموقف المحرج خلال تواجده في المكسيك، ضمن فعاليات "دوري الملوك"هناك.

بيكيه وخلال إطلالته أمام الجمهور، سقط أرضاً حيث أنه كان منشغلاً بهاتفه المحمول.

وفي التفاصيل كان بيكيه متوجهاً نحو مشجع صغير يحمل قميص برشلونة لكي يوقع له عليه، وليتفاجأ بمنطقة فارغة سقط فيها قبل الوصول إلى المكان المخصص للجماهير المتواجد فيه الطفل مع عائلته.

ويبلغ طول الحفرة أكثر من مترين، وأكد مقربون من بيكيه أنه بخير.

كانت هذه تفاصيل خبر موقف لا يحسد عليه .. جيرارد بيكيه يختفي في حفرة في المكسيك وهذا ما جرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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