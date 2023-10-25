فتيات يرسلن لديفيد بيكهام ملابسهن الداخلية .. بما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - في الحلقة الأولى من مسلسل Beckham المكون من 4 حلقات، تم الكشف عن مقابلة قديمة للاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وهو يقول فيها أنه كان يتلقى كيساً كبيراً من البريد الملكي كل أسبوع أحياناً.



كما يقول ديفيد رداً على سؤال عما إذا كان يتلقى ملابس داخلية أو ما شابه عبر البريد فقال نعم.

وتقول كاث فيبس وهي موظفة استقبال في نادي مانشستر يونايتد منذ عام 1968 حتى عامنا الحالي، أن ديفيد كان يتلقى أكواماً مكومة من الرسائل التي كانت تكتبها الآنسات اليافعات له.

وقالت كاث تعليقاً على قصة الملابس الداخلية:"ليس من اللطيف ارسال ملابس داخلية إلى شاب صحيح؟، كنت أضعها جانباً ولا أرد على تلك الرسائل".

وعما إذا كان أصيب بيكهام بالغرور قالت كاث "لا".

العمل عبارة عن حوارات مع لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام وعدد من الشخصيات مثل أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق.