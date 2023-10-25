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ميرنا وليد - بيروت - تصدر مشهد وقوع الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله عن السلم وفقدانها جنينها، ضمن أحداث مسلسل "كريستال"، والذي تؤدي فيه شخصية "فاي"، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتبر الجمهور أنه مشهد مؤثر للغاية.
هذا الحدث دفع بوالد الطفل "جواد"، الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمود نصر، إلى الشعور بالذنب بسبب ما حدث سابقاً، وبدأ يسعى لإسترجاع حب فاي له، والتي بدت حتى الآن رافضة الأمر تماماً، بإنتظار ما تخبئه الحلقات المقبلة من مفاجآت.
ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل "حرب الورود" التركي، تحت اسم "كريستال" الممثلون محمود نصر "جواد"، ستيفاني عطالله "فاي"، لين غرة "ورد"، رولا حمادة "رحاب"، أنجو ريحان "ندى"، خالد شباط "باسل"، بلال مارتيني "تامر"، فادي حواشي "أوس"، ليا مباردي "هبة"، إياد أبو الشامات "مالك فياض"، صباح بركات "لمياء"، عبد الرحمن قويدر "طلال"، ناظم عيسى "سمير"، جوان زيبق "رفيف"، هيما إسماعيل "بيان".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة جنين ستيفاني عطالله في "كريستال" تتصدر الترند.. وتساؤلات حول عودتها لـ محمود نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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