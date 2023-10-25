بإسم محمد سامي.. مجهول يطلب صوراً مخلة بالآداب للفتيات ويبتزهن

ميرنا وليد - بيروت - حذر المخرج المصري محمد سامي الجمهور، من وجود صفحة مزورة على موقع التواصل الإجتماعي تحمل إسمه وتطلب من الفتيات إرسال صور مخلة بالآداب، للدخول بعالم الفن حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور.



وقام محمد سامي بتقديم بلاغ للجهات الأمنية ضد مجهول ينتحل شخصيته.

وببيان كشف محمد سامي عن ما حصل، وجاء فيه:

"انتشرت في الفتره الاخيره عدة حسابات على موقع الفيس بوك، تحمل اسم المخرج الكبير / محمد سامي ، حيث قام أحد هذه الحسابات بنشر عدة منشورات مفادها طلبه لممثلين وممثلات للاشتراك في أعمال فنيه جديده، وقد تقدم الاستاذ / شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي المخرج / محمد سامي ببلاغ للنيابة العامه ضد هذه الصفحات والتي تنتحل صفته وتحمل إسمه وتقوم بنشر أخبار غير صحيحه عنه ، وتدعي أنه يحتاج الي وجوه جديدة، حيث إن المخرج / محمد سامي لا يعمل بهذه الطريقه ، ولا يقوم باختيار ممثلين او ممثلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيد البلاغ برقم 120 لسنة 2020 جنح اقتصادية قصر النيل ، وهو قيد الفحص والتحقيق ، وذلك للوصول لمنتحل صفة المخرج /محمد سامي والقبض عليه وإتخاذ اللازم قانوناً، وكذا يحذر المخرج / محمد سامي المتابعين من التعامل مع أي صفحات تحمل أسمه علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حرصاً علي عدم وقوعهم كضحايا للنصب والاحتيال".