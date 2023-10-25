تأجيل عرض حلقات برنامج X factor

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قناة دبي تأجيل حلقات برنامج المواهب الغنائية الشهير X factor، تضامنًا مع أحداث فلسطين العصيبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتت انستجرام.

بيان تأجيل عرض برنامج X Factor

وجاء بيان التأجيل، كالآتي: “نظرًا للظروف الراهنة، فقد تقرر تأجيل عرض حلقات برنامج إكس فاكتور على تلفزيون دبي وسيتم الإعلان عن مواعيد العرض الجديدة لاحقا”.

تضم لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور في موسمه السادس كلا من الفنانة أنغام والفنان راغب علامة والفنان عبد الله الرويشد.

امتلأ الموسم السادس من البرنامج بعدد كبير من المواهب من أنحاء الدول العربية بكافة الأشكال الموسيقية والغنائية، التي حازت على إعجاب لجنة التحكيم.

لجنة تحكيم الموسم السادس

تفاصيل عودة إكس فاكتور بعد 8 سنوات

ويعد موسم إكس فاكتور هذا العام عودة قوية لبرنامج المواهب الغنائية بعد توقف دام لـ 8سنوات، قُدمت فيها عدد من المواسم الناجحة مع أشهر نجوم الغناء.

قُدم الموسم الأول والثاني مع أنوشكا وخالد الشيخ ونيللي وميشال إلفتريانس

والثالث كان مع وائل كفوري وكارول سماحة وحسسن الجسمي.

أما الرابع فكان مع إليسا وراغب علامة ودنيا سمير غانم.

وكان الخامس قبل التوقف شارك فيه كل من نجوى كرم وماجد المهندس وصابر الرباعي ودنيا سمير غانم.

