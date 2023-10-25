حقيقة فيديو متداول لممثل أمريكي يضع علم فلسطين على سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته عدسات الباباراتزي للنجم الأمريكي، جيسون ستاثام وذلك خلال تجوله بأحد الأحياء بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولاقى الفيديو رواجًا بين رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم تداول مقطع الفيديو والذي ظهر خلاله شخص يشبه "ستاثام" كثيرًا وهو يقود سيارته وتزين مقدمتها العلم الفلسطيني.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع وسط العديد من التعليقات التي أشادت بجرأة "ستاثام" في وضع علم فلسطين خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية وعدم اكتراثه لتعنت الشرطة أو الإعلام الأمريكي.

ومقطع فيديو "ستاثام" المزيف لم يكن الأول حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا بوست نشره النجم الأمريكي، ميل جيبسون والذي كشف خلاله عن موعد زوال دولة إسرائيل ولاقت انتشارًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وحرص العديد من النجوم والإعلاميين العالميين مؤخرًا على دعم القضية الفلسطينية والتنديد بانتهاكات قوات الاحتلال الفلسطيني منهم الممثل الأمريكي، مارك رافلو الذي طالب بسرعة دخول المساعدات للجانب الفلسطيني.

إلى جانب الإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل والذي كشف عن حظر حساباته من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواصلة كشف أكاذيب الكيان الصهيوني ونشره للعديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي تكشف جرائم الحرب التي يشهدها الشعب الفلسطيني.