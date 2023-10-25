خالد سليم باكيا بسبب الأوضاع في غزة: "أنا كل يوم بتدمر"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان خالد سليم عن حزنه الشديد بسبب ما يحدث في غزة.

ونشر خالد سليم مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يبكي، وعلق: "أنا سكت كتير أوي، بس مش قادر، كل يوم بتدمر أكتر من اللي قبله، ومش عارف أعمل إيه !!؟؟ ولا عارف نعمل إيه ؟؟ غير إننا ندعي ربنا يوقف المجزرة الإنسانية دي، والله حرام، مش مصدق اللي بيحصل لأطفالنا و المدنيين من نساء و شيوخ و شباب".

وأضاف: "معقول الخونة يستهدفوا مدارس ومستشفيات وبنايات سكنية، ومعقولة القانون الدولي والعرب والدنيا كلها ولا تاخد موقف؟ هو في إيه ؟ وكنائس ومساجد؟ هو في ايه ؟؟".

وتابع: "ربنا ينتقم من الجبابرة اللي ما عندهمش قلب ولا رحمة ولا نخوة.. يا رب ارحم شهدائنا في فلسطين و صبر قلوبنا .. وابعد عنهم كل شر".

ومن ناحية أخرى شارك الفنان خالد سليم في مسلسل "حكايات جروب الماميز"، بطولة دينا فؤاد، ورباب ممتاز، وإنتصار، وأماني كمال.