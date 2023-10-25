رسالة جديدة من أنغام على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازالت الفنانة أنغام مستمرة في دعمها لأهالي قطاع غزة بسبب تعرضه لقصف شديد من قبل قوات الاحتلال.

وكتبت أنغام تغريدة، على حسابها بموقع "تويتر": "يا لطيف الطف بأهلنا في غزة يارب".

المطربة أنغام، كانت قد كشفت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن رسالة التهديد التي وصلت إليها، بسبب موقفها تجاه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وجاء نص الرسالة، كالتالي: "الفنانة غير الفاضلة أنغام، تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل، الفعل المشين الذي قمتوا به ، انت ومن معك من الفنانين، ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية"

وتابع: "مثل ما تمت إبادة جماعية للفلسطينية، قادرين على إبادتكم عن بكرة أبيكم وضم أراضيكم لآراضينا، وسيناء ستصبح أرض إسرائيلية، شئت أم ابيت سواء الآن أو لاحقا، الوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل، وماذا تستطيع أن تفعل شعوب ذليلة".