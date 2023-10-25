محمد عساف ينشر فيديو لشهداء غزة: "ليسوا أرقاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف مقطع فيديو لمجموعة صور من شهداء غزة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق عساف على الفيديو: "هذه الأسماء والوجوه، كان لهم أحلام ومخططات وحياة يعيشونها، لهم أهل وأصدقاء ورفاق، كان لهم مدرسة يذهبون لها وشاطئ بحر يتنسمون هواءه كل نهاية أسبوع".

وأضاف عساف: "شهداؤنا ليسو أرقاما.. لن ننساكم أحبابي. والله لن ننساكم".

وقال الفنان الفلسطيني محمد عساف إن الحرب مستمرة على مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب عساف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" الحرب مستمرة، العدوان مستمر، الجرائم مستمرة، لازم نضل مستمرين في كشف الجرائم".

وأضاف:" رجاءً ما توقفوا أي شئ بتعملوه… ما راح نمل و نزهق".