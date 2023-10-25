بسبب أحداث غزة.. فريدة سيف النصر تفقد ١٤ كيلو من وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر سبب فقدان وزنها، مشيرة أن السبب يرجع بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين بسبب القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت فريدة منشورًا، عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، وقالت: "اللي بيسألوني خسيتي إزاي مش هتصدقوا هقول قسما بالله بس من 9 أكتوبر اللي فشلت فيه سنين بيجي لوحده ومستمر..كل ما أشوف كل يوم أطفال غزة جعانين أو مستشهدين والدم أجي أحط الأكل في بوقي أبكي والله وما أقدرش أشوف الدم نفس الحالة الطفل اللي مات وفي أيده كرواسان حد ادهاله مالحقش ياكل قطمة ياقلبي، والست اللي بتصرخ وتقول ماتوا جعانين وعطشانين، واللي بتنده على رضيعها قوم ياقلبي راح يجي اللبن وترضع".

وأضافت: "قسما بالله معدتي هي اللي رفضت يادوب لقمتين وأقف.. دي طبيعتي ازعل كنت أكل كتير..لكن المرة دي مختلفة صوت وصورة ومأساة حقيقية، أب بيجري لولاده ميتين، وأم بتصوت فقدتهم كلهم، وأطفال اتيتموا واللي بينده على أبوه أو أمه وصور لأطفال بحيواناتهم وطيورهم، البنت اللي بتجري وشايله قطتها، والولد اللي مات حاضن كلبه".

وتابعت: "الله ينتقم منك يانتن ياهوووو يا خنزير يا حقير".

وأكملت:"ده غير حبيبتي بنت أخويا كانسر مابتاكلش وإن أكلت ترجعه...أنا مش عارفه اتصرف ازاي والله..عموما لو فكرتي أن الأكل الزيادة ده توزعيه على ناس نفسها فيه يبقي كتر خيرك والحمد لله على نعمة الاحساس بس من غير ألم معدة يارب".

وأردفت فريدة:"من ساعة الأحداث 14كيلو؟ربنا يستر حقيقي معدتي وجعاني ورافضة...يارب حلها من عندك وارحمهم وإخسف الأرض بصهيونجي سفاح الحياة".

ومن ناحية أخرى شاركت فريدة سيف النصر في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

اضغط هنا