طرح "مع الحق الفلسطيني" تضامنا مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الكويتية حنين حامد عن أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "مع الحق الفلسطيني"

عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تزامنا مع ما يحدث في قطاع غزة من جرائم وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ويتكون فريق أغنية "مع الحقّ الفلسطيني" من الشاعر الهادر، الملحن القدير فهد الناصر توزيع وماستر بشار الهندي ومتابعة وتنسيق تيام الدهشوري، وإنتاج شركة الناصر FN .

و يقول مطلع الأغنية "أنا كويتية وفيني… عقيدة دمي وديني قضيّتكم قضّيتنا.. والأقصى سر دمعتنا.. مع الحق الفلسطيني".