فن ومشاهير

طرح "مع الحق الفلسطيني" تضامنا مع الشعب الفلسطيني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الكويتية حنين حامد عن أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "مع الحق الفلسطيني"

عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تزامنا مع ما يحدث في قطاع غزة من جرائم وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ويتكون فريق أغنية "مع الحقّ الفلسطيني" من الشاعر الهادر، الملحن القدير فهد الناصر توزيع وماستر بشار الهندي ومتابعة وتنسيق تيام الدهشوري، وإنتاج شركة الناصر FN .

و يقول مطلع الأغنية "أنا كويتية وفيني… عقيدة دمي وديني قضيّتكم قضّيتنا.. والأقصى سر دمعتنا.. مع الحق الفلسطيني".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا