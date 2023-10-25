اتخذ إجراءات قانونية.. مجهول ينتحل اسم المخرج محمد سامي ويبتز الفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قام شخص مجهول بانتحال شخصية المخرج محمد سامي على موقع فيسبوك، وقام بعمل بعض الصفحات المزورة، وطلب من الفتيات الراغبات في دخول عالم الفن صوراً مخلة بالآداب، حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، فضلاً عن مطالبة هذا الشخص بأموال من سيدات خليجيات، وذلك من خلال الدخول على أحد المواقع لتسجيل أسمائهن حتى يساعدهن في دخول أطفالهن عالم التمثيل.

وتقدم محمد سامى ببلاغ للجهات الأمنية ضد هذا الشخص الذي ينتحل اسمه منذ سنوات، عندما فعل هذا الأمر من قبل وتم الوصول له، حتى فوجئ خلال الأيام الماضية بتكرار نفس الأمر من قبل مجهول آخر.

وأصدر شعبان سعيد محامي محمد سامي بيانا جاء فيه: انتشرت في الفترة الأخيرة عدة حسابات على موقع فيسبوك، تحمل اسم المخرج الكبير محمد سامي، حيث قام أحد هذه الحسابات بنشر عدة منشورات مفادها طلبه لممثلين وممثلات للاشتراك في أعمال فنية جديدة، وقد تقدم الأستاذ/ شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي المخرج/ محمد سامي ببلاغ للنيابة العامة ضد هذه الصفحات والتي تنتحل صفته وتحمل اسمه وتقوم بنشر أخبار غير صحيحة عنه

وتابع البيان: تدعي الصفحات أنه يحتاج إلى وجوه جديدة، حيث إن المخرج / محمد سامي لا يعمل بهذه الطريقة، ولا يقوم باختيار ممثلين أو ممثلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيد البلاغ برقم 120 لسنة 2020 جنح اقتصادية قصر النيل، وهو قيد الفحص والتحقيق، وذلك للوصول لمنتحل صفة المخرج محمد سامي والقبض عليه وإتخاذ اللازم قانوناً، وكذا يحذر المخرج محمد سامي المتابعين من التعامل مع أي صفحات تحمل اسمه علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حرصاً على عدم وقوعهم كضحايا للنصب والاحتيال.