صبري فواز يوجه رسالة لـ محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان صبري فواز رسالة للفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض دعما لأهالي فلسطين.

وكتب فواز، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"،:"محمد سلام، من انضف وأنقى الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك، وكل الناس بتحبه".

نشر الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يعلن من خلاله اعتذاره عن عدم السفر للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب الأحداث في غزة

وقال "سلام" في الفيديو: "المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر".

وتابع: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، وأنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض".

واستكمل: "لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".

واختتم سلام حديثه قائلا: "كان عندي أمل الموسم يتأجل أو يتلغي، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا".