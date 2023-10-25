وصول جثمان خال كريم ومحمد محمود عبد العزيز إلى مسجد عمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل منذ قليل جثمان خال كل من الفنان كريم ومحمد محمود عبدالعزيز، لأداة صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم.

ورحل خال الفنان كريم ومحمد محمود عبد العزيز، أمس الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وكتب محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، :"خالي العزيز ناجي زويد، في ذمة الله مع السلامة يا خال، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون.. صلاة الجنازة غدا في مسجد عمر مكرم بعد صلاة الظهر والعزاء بمسجد الشرطة بالدراسة السبت المقبل".