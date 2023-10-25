شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهري وكاملة أبو ذكرى والعيلي يدعمون محمد سلام بعد تضامنه مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام في مصر على دعم الفنان محمد سلام، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في إحدى المسرحيات، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

منهم الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "محمد سلام فنان حقيقي وإنسان صادق مع نفسه".



أحمد الطاهري

ونشر الفنان حمزة العيلي صورة للفنان محمد سلام، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "محمد سلام.. إنسان نقي صادق، حبه و أحترمه صديقاً و فنان موقف حقيقي بمقام جهاد، لا لوم على أحد، و لكن هذا أقل ما يمكن فعله".



حمزة العيلى

كما نشرت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى صورة لسلام، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "ربنا حيعوضك كل خير، كنت بحبك بس دلوقتي إنت في حته تانيه خالص".



كاملة أبو ذكرى

أوضح "سلام" في فيديو بثه مساء أمس، على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، أنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، أو أن تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، متسائلا: "إزاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم".

وأشار أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفًا أنه يعلم جيدًا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.