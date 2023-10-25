شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن لمحمد سلام بعد تضامنه مع فلسطين: فنان حقيقى لديه رسالة وأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان محمد سلام ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في إحدى المسرحيات التي من المقررعرضها في السعودية، تضامنا مع أحداث فلسطين، خلال فيديو له بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على دعمه والإثناء على تصرفه، منهم الفنانة إيمان العاصي، التي علقت على الفيديو قائلة: "يبعتلنا منك كتير يا سلام يارب"، والفنان حسن أبو الروس، الذي علق قائلا: "الله عليك تسلم، فعلاً انت فنان حقيقي وعندك رساله وأخلاق ورجوله و قاضية وايمان قوي، واللي عملته ده حاجه كبيرة أوي كلنا حاسين بيك".



محمد سلام

كما علقت الفنانة سلاف فوخرجي على الفيديو، قائلة: "شعور طبيعي يا محمد كلنا مش قادرين نعيش واللي بيحصل في فلسطين بيحصل، وممكن تخسر فلوس بس تكسب نفسك، وربنا رب قلوب وهو الرازق".

بينما كتبت المخرجة مريم أبو عوف عبر حسابها على "فيسبوك"، تعليقا عن ما فعله محمد سلام تضامنا مع فلسطين: "محمد سلام راجل محترم"، كما كتب الفنان صبري فواز: "محمد سلام من أنضف و أنقى الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك، وكل الناس بتحبه".



مريم أبو عوف

كما أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بموقف محمد سلام، كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "برافو الفنان المصري محمد سلام اعتذر عن السفر لعرض مسرحية كوميديه استعراضية في الرياض لان الظروف لا تسمح بذلك تحية تقدير لفنان مصري محترم".



صبري فواز

وكان الفنان محمد سلام نشر فيديو له، وأعلن من خلاله عن اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية تضامنا مع فلسطين، موضحا أنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، أو أن تهدء الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، متسائلا: "إزاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم".



عبد الرحيم كمال

وأشار أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفًا أنه يعلم جيدًا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.