ميرنا وليد - بيروت - تأثراً بأحداث غزة الأخيرة والحرب القائمة فيها، شارك الفنان المصري خالد سليم الجمهور مقطع فيديو ظهر فيه وهو يبكي بشدة.

وعلق خالد كاشفاً عن تفاصيل حالته الصحية وقال: "أنا سكت كتير اوي .. بس مش قادر .. كل يوم بتدمر اكتر من اللي قبله .. و مش عارف اعمل ايه !!؟؟ ولا عارف نعمل ايه ؟؟ غير اننا ندعي ربنا يوقف المجزرة الإنسانية دي .. والله حرام .. مش مصدق اللي بيحصل لأطفالنا و المدنيين من نساء و شيوخ و شباب.. معقول الخونة يستهدفوا مدارس و مستشفيات و بنايات سكنية !!!!

و معقولة القانون الدولي و العرب و الدنيا كلها ولا تاخد موقف ؟؟؟؟ هوا في ايه ؟؟؟؟ وكنائس ؟؟ ومساجد ؟؟

هو في ايه ؟؟ ربنا ينتقم من الجبابرة اللي ما عندهمش قلب ولا رحمة ولا نخوة.. يااااا رب ارحم شهداءنا في فلسطين و صبر قلوبنا .. و ابعد عنهم كل شر".

كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم ينهار بكاءً.. وهكذا وصف حالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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