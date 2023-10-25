بالصورة - بكلمات من الحب.. نيللي مقدسي تعايد والدتها في يوم ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي والدتها بيوم ميلادها من خلال صور نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت نيللي على المنشور بكلمات من الحب حيث قالت: "امي الحب الحقيقي اللي ما الو وصف ولا حدود، تقبري قلبي والله يحميلي ياكي يا اغلى الناس وينعاد عليكي بالصحة والف مرة الصحة وتضلك بيناتنا ست الستات منورتيلنا حياتنا .

من دونك الدني ما الها طعم ولا معنى".

وفي وقت سابق، إحتفلت نيللي مقدسي بعيد ميلادها، ونشرت صوراً لها، وظهرت بلوك رائع، إرتدت فيه توب باللون الزهري، مع سروال باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً رائعاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وعلقت نيللي على المنشور بالقول: "نحنا ما منكبر بعدد السنين ،نحنا منكبر بالتجارب والمحبة والاهتمام كل سنة بعد سنة، بالحب ووجود الامان والحنيّة من أهلي، هنّي أحلى هدية سماوية، بتشكر ربي عليها لانو غامرني بعطفو وناعم عليي بمحبتكن كمان اللي عندي ياها بالدني، أحلى محبة عم بلمسها كل سنة بعد سنة. بتشكر أمنياتكن الصادقة لإلي بهاليوم اللي بيعنيلي".

