ميرنا وليد - بيروت - يمتلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليخت الفاخر "سيرين"، ويتضمن اليخت تفاصيل مذهلة. بالصور- كورتني كارداشيان تستعرض حملها بملابش شفافة.. والجمهور يعلق: "ظهر كل شيء"

ويبلغ طول اليخت 133 مترًا (436 قدمًا)، ويتضمن حوض سباحة ضخم بمياه البحر مع شلال، أحواض سباحة متعددة، عدد من الجاكوزي، منتجع ومركز صحي، غرفة سينما، الغرفة الثلجية التي يتم الاحتفاظ بها في السفينة في درجة حرارة متجمدة تبلغ -11 درجة مئوية، مع تساقط ثلوج حقيقية من السقف، غرف جلوس ساحرة، اضاءة مميزة، غرفة بيانو، غرف طعام، ساحتين مخصصتين لهبوط طائرتي هليكوبتر، غرفة اجتماعات، وغيرها من التفاصيل الساحرة.

يتسع اليخت لـ 24 ضيفًا في 12 غرفة فاخرة، ويبلغ ثمنه 400 مليون دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من قلب يخت محمد بن سلمان المدهش .. لن تتوقع ما ستراه بينه غرفة يتساقط فيها ثلج طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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