وفاة عازف غيتار عالمي شهير

ميرنا وليد - بيروت - أعلنتالفرقة البريطانية الشهيرة "ماسيف أتاك" عن وفاة عازف الغيتار أنجيلو بروسكيني بعد صراع مع سرطان الرئة.

ونعت الفرقة بروسكيني قائلة: "ارقد بسلام أنجيلو. صاحب الموهبة الفريدة بإبداعه وحسه الابتكاري"، وأضافت: "من المستحيل تقدير القيمة الدقيقة لمساهمته في الفرقة المتحدرة من مدينة بريستول الإنكليزي".

يذكر أن أنجيلو كان قد أعلن في تموز/يوليو الماضي عنإصابته بسرطان الرئة، متحدثاً عن تدهور حالته الصحية، قائلاً: "لقد عشتُ حياة عظيمة، وسافرت حول العالم مرات عدة، والتقيت بأشخاص رائعين كثيرين، لكن الباب يُغلق أمامي".

ويشار إلى أن فرقة"ماسيف أتاك" تأسست في ثمانينيات القرن العشرين، واشتهرت خلال التسعينيات بألبوميها "ميزانين" و"هاندردث ويندوز".

وانضم أنجيلو بروكسيني للفرقةفي عام 1990، وكان من المساهمين بشكل كبير في تشكيل الهوية الموسيقية للفرقة.

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