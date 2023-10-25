بالفيديو- هل يدعم جيسون ستاثام القضية الفلسطينية؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يشبه الممثل جيسون ستاثام، وهو يلف العلم الفلسطيني على سيارته في الولايات المتحدة الأميركية، تضامناً مع غزة.



ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً حيث تداوله رواد هذه المواقع مرفقاً بعبارة: "ممثل هوليوود جيسون ستاثام يتحدى الشرطة ويدعم فلسطين بوضع العلم الفلسطيني على سيارته".

كما زار عدد كبير من الاشخاص الحساب الرسمي للممثل جيسون ستاثام، وشكروه على دعمه لفلسطين عبر التعليق على صورته الأخيرة.

في المقابل، لم يقم جيسون بنشر الفيديو أو بأي شي يتعلق بالحرب على غزة عبر مواقعه. كما انه لم يكن من بين المشاهير الذين كتبوا رسالة مفتوحة للرئيس الأميركي جو بايدن، يطالبون فيها بوقف إطلاق النار في غزة، لذلك تؤكد العديد من التقارير أن الشخص الذي يظهر بالفيديو ليس جيسون ستاثام، بل شخص آخر يشبهه.