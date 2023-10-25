موسم الرياض 2023| أصالة تُغني لجمهورها "أون لاين".. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة أصالة جمهورها في حفل غنائي جديد بتقنية “أون لاين”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي ينطلق بعدد من الأنشطة الغنائية والفنية والترفيهية الجديدة كليًا.

ومن المقرر أن يُذاع الحفل غدًا الخميس 26 أكتوبر، عبر أحد التطبيقات المُصنعة خصيصًا لهذا النوع من الحفلات بجانب تسجيل عدد من الحفلات والفعاليات الأخرى، والتي تنطلق بالتزامن مع بدء النسخة الرابعة من موسم الرياض.

فعاليات موسم الرياض 2023

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في أواخر أكتوبر الجاري.

شوَّقَ آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

فعاليات موسم الرياض 2023:



سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

حفلات موسم الرياض 2023 ونجوم عربية وعالمية:

على الصعيد الغنائي، سيقدم موسم الرياض 2023 تجربة غنائية فريدة من نوعها واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة على المستوي السمعي والبصري، واستقبال نجوم الغناء محليًّا ودوليًا وعالميًا، التي اعتاد عليها روّاد الموسم.

يضم "موسم الرياض 2023" 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة، ويشهد أيضًا إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.