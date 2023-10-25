معرض من التراث لـ محمود مرعي في الأوبرا.. السبت

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا معرض الفنان محمود مرعى، وذلك تحت عنوان باب الوزير، ضمن أنشطة الأوبرا الفنية في بدايات شتاء 2023.

موعد معرض الفنان محمود مرعي في الأوبرا:

ومن المقرر أن يفتتح المعرض فى السابعة مساء السبت 28 أكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر.

جانب من لوحات معرض الفنان محمود مرعي

يضم المعرض حوالي 50 لوحة منفذة بخامات سبق استخدامها فى المبانى القديمة منها الأخشاب والمعادن لتعكس ثراء الفنون الإسلامية وتبرز القيم الجمالية للفنون التراثية مع إضفاء طابع الحداثة عليها.

جدير بالذكر أن محمود مرعى تخرج فى كلية التربية الفنية من جامعة الأزهر، له بصمة على مستوى الفن التشكيلي وفن الخط العربي وكل ما ينتمى إلي الفنون الإسلامية، عضو بكل من نقابة التشكيليين - أتيليه القاهرة - جماعة الكتاب والفنانين - جماعة فناني اللقطة الواحدة.

نال عددًا من الجوائز منها الجائزة الكبرى لصالون الشباب الدورة 24 مناصفة والدورة 25 الصالون في مجال التجهيز في الفراغ، جائزة اقتناء البنك التجارى الدولى وغيرها، أقام أكثر من 10 معارض خاصة وشارك فى 32 معرضًا جماعيًّا، له أعمال مقتناة لدى عدد من الجهات العامة منها متحف الفن الحديث - اتحاد البرلمان الدولى بجنيف وغيرها في مصر والخارج.