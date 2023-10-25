انطلاق فعاليات مؤتمر "الأدب في مصر القديمة" بقصر ثقافة روض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر اليوم الواحد تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في قصر ثقافة روض الفرج، تحت عنوان "الأدب في مصر القديمة مقارنة بين الماضي والحاضر" دورة الآثاري الكبير سليم حسن، بعد أن تم تأجيل المؤتمر حداداً على شهداء فلسطين.

وأعلنت رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي لاميس الشرنوبي انطلاق فعاليات المؤتمر، الذي بدأته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

جاء ذلك فى حضور إلهام واصف رىٔيس فرع ثقافة القاهرة، الكاتب عبده الزراع، ورئيس قصر ثقافة روض الفرج أحمد الشحات.

بدأ المؤتمر الذي يعقد برئاسة الدكتور محمد أمين عبد الصمد، وأمانة الأديب أحمد هاشم البنا، فعالياته بجلسة افتتاحية بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قبل أن يعزف السلام الوطني.

مؤتمر اليوم الواحد

ثم بدأت وقائع المؤتمر بكلمة لرئيس المؤتمر.

ثم ستعقد الجلسة البحثية الأولى التي يديرها الكاتب حمدي عبد الرازق، ويشارك فيها د. عصام محمود أحمد ببحث تحت عنوان "بواكير الثقافة العربية في مصر"، ويقدم الدكتور طارق منصور بحثا عن "مظاهر تأثيرات التراث المصري القديم على الأدب الحديث"، أما شاهيناز الفقي فتقدم بحثا عن "أدب المصريين القدماء بين الفن الأسطوري وواقع البسطاء".

أمسية شعرية يديرها الشاعر العزب فتحي أبو الفتوح

الجلسة البحثية الثانية تتضمن حوارا عن شخصية المؤتمر عالم الآثار الشهير سليم حسن، يديرها الشاعر شرقاوي حافظ.

وتشهد فعاليات المؤتمر أمسية شعرية يديرها الشاعر العزب فتحي أبو الفتوح، ويشارك بها أعضاء نوادي الأدب.

المؤتمر ينظم بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.