تامر عاشور يشارك في فعاليات مهرجان الفن الجميل بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يُغني الفنان تامر عاشور مع جمهوره في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، والتي تنطلق فعالياته في نوفمبر القادم، ويضم عددًا كبيرًا من رموز الغناء العربي.

موعد حفل تامر عاشور في أبو ظبي

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 3 من نوفمبر القادم في العاصمة الغماراتية أبو ظبي، ويتم شراء التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تامر عاشور في موسم الرياض 2023

كما يستعد تامر عاشور لحفل غنائي آخر الليلة بتقنية الـ أون لاين ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تنطلق فعالياته بعدد مميز من الحفلات والأنشطة الغنائية والترفيهية في كافة المجلالات.

أحدث أغاني تامر عاشور عديت

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال أغنية “عديت”، والتي اجتازت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض.