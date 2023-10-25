تأجيل فعاليات مهرجان الفيلم العربي بسان فرانسيسكو الـ 27 تضامنًا مع فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة مهرجان الفيلم العربي بسان فرانسيسكو، تأجيل فعالياته قبل ايام من إقامتها، تضامنًا مع فلسطين وما تمر به من ظروف عصيبة جراء الحرب الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كان من المقرر إقامة الدورة الـ 27 في الـ 10 من نوفمبر القادم، بعرض فيلم «هجان» للمخرج أبو بكر شوقي، وأوضحت الإدارة أن المهرجان كان يحتفي دائما بالسينما العربية ولكن في الوقت الحالي لا يبدو أن هذه «لحظة احتفال»، على حد تعبيرهم، مؤكدين أن سيتم رد جميع المبالغ المستحقة الخاصة بالتذاكر التي تم شرائها مسبقا.

لم يكن مهرجان الفيلم العربي هو الأول في قرار تأجيله، سبقه عدد كبير من المهرجانات العربية التي أعلنت تضامنها مع الاحداث الفلسطينية العصيبة، من بينها “مهرجان القاهرة السينمائي، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان الموسيقى العربية، مهرجان أيام قرطاج السينمائي”.