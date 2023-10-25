بالفيديو: روان بن حسين تكشف عن موقفها من مقاطعة ستاربكس بعد الحرب على غزة

أثارت الناشطة الشهيرة روان بن حسين جدلاً وانتقادات واسعة بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تشرب منتجًا من ستاربكس، على الرغم من الدعوات المتكررة لمقاطعة هذه العلامة تضامنًا مع أهل غزة.

قامت روان بمشاركة مقطع فيديو على حسابها في سناب شات، وهي تحمل مشروبًا من ستاربكس، وأعربت عن استمتاعها بتناول هذا المشروب وعدم قدرتها على صنع القهوة في المنزل، مؤكدة أن ستاربكس هو المكان الوحيد الذي تفضله وأنه لا يوجد شيء أفضل منه.

وأوضحت أنها تحترم حملات المقاطعة التي تدعم القضية الفلسطينية، ولكنها تروج لاحترامها للوكيل المحلي لستاربكس الذي يمتلكه شركة الشايع الكويتية.

كما ردت على تعليق أحد المتابعين الذي أشار إلى أن جزءًا من أرباح الشركة تذهب إلى الصهاينة، حيث أكدت أن الوكيل المحلي يحصل على نسبة 7% فقط من الأرباح، مشيرة إلى أن الأثر السلبي سيكون أكبر على الوكيل المحلي بدلاً من الشركة الأم.