القاء القبض على شقيق الممثل اراس بولوت اينملي… واعترافاته صادمة

ألقت الشرطة القبض على الممثل اورتشون اينملي (شقيق الممثل اراس بولوت اينملي) بتهمة حيازة وتصنيع المخدرات في المنزل.

وقد أفاد الممثل اورتشون اينملي في قسم الشرطة بعد القاء القبض عليه أن زوجته قدّمت الشكوى ضده لأنهما تشاجرا، وكان حينها تحت تأثير المخدرات وهو نادم جدًا على ما فعل.

بناءً علي، قرر القاضي وضع الممثل تحت المراقبة القضائية ومنعه من السفر مع اجباره على التوقيع في مركز الشرطة كل يوم سبت.

خلال التحقيقات اعترف اورتشون اينملي بأنه حاول تصنيع المخدرات في المنزل بهدف التعاطي وليس الاتجار بها لأن المواد التي تم العثور عليها كانت من الماريجوانا. مشيرًا الى انه لا يحتاج إلى المال ليتاجر المخدرات فهو يكسب المال من التمثيل والإخراج. معترفًا انه مدمن على تعاطي المخدرات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ويريد أن يتعالج.

وكانت زوجة الممثل اورتشون اينملي قد قدّمت شكوى ضد زوجها واتهمته بضربها وبتعاطيه المخدرات اضافة الى تصنيعها في المنزل، وبعد الاتهامات داهمت الشرطة المنزل بعد استحصالها على اذن بالتفتيش من مكتب المدعي العام، وعثروا على مخدرات داخل المنزل. وتم اعتقال الممثل وبحوزته المخدرات وتمّ نقله إلى مركز الشرطة لاستجوابه.