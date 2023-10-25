بالصور- بلوك رياضي رائع..يارا السكري تتألق بجمالها من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر ظهور لها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت من داخل الجيم برشاقة رائعة وجمال لا يوصف فكانت ترتدي ملابس رياضية وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت سحرت يارا السكري الجمهور بجمالها، وأنوثتها التي أبرزتها في صور شاركتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت السكري بجمال لا يوصف، حيث كانت ترتدي فستاناً أسود، وقفازات من الساتان الفضي، ووضعت حول رقبتها سلاسل من اللؤلؤ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً مميزاً.

