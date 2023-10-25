بصورة من شبابها..أحمد الفيشاوي يوجه رسالة من الفخر لوالدته سمية الألفي

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري أحمد الفيشاوي رسالة لوالدته الممثل المصرية سمية الألفي من خلال صورة لها من عمر الشباب نشرها عبر حسابه الخاص معلقاً عليها بكلمات من الفخر والحب حيث قال: "الفنانه سميه الألفي العظيمه رقيقه القلب أنا فخور إن حضرتك أمي بحبك إلي الأبد".



يذكر أنه بعد أن قامت لينا الفيشاوي بحلق رأسها بالكامل، قام الكثيرون بإنتقادها وإنتقاد والدها الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إلا أن الفيشاوي فاجأ الجمهور بعدم تعليقه على الموضوع، ونشر مقطع فيديو عمره 15 عاماً دعم فيه الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهونه، وعلق الفيشاوي قائلاً: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه و أبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".

