سعود القحطاني يتكلّم بالإسبانية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر مشهور التواصل الاجتماعي سعود القحطاني مقطع فيديو له يظهر فيه وهو يتكلم باللغة الإسبانية، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي، ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.



وكان اثار القحطاني ضجة كبيرة مؤخرا بحديثه مع فتاة لبنانية خلال بث مباشر، اذ كشف انه ليس على صلة قرابة بالنجمة هند القحطاني، متوجها ايضا للفتاة بالحديث عن ثيابها.

وقال سعود القحطاني: "انا ماتقرب لي هند القحطاني .. انتي واضح من نوعيتها لانك لابسه ضيق".

وتلفّظ بكلمات: " كلاب متجمعة" دون معرفة من يقصد، لترد الفتاة بالقول: "والله ما حدا الكلب غيرك"، ولم نعرف تحديدا لمن توجّهت بكلامها ايضا.