ميرنا وليد - بيروت - أفاد الممثل التركي أورتشون شقيق النجم أراس بولوت إينملي أن من قدّم شكوى ضده بتهمة حيازة المخدرات هي زوجته لأنهما تشاجرا ، وحينها كان تحت تأثير المخدرات، كما عبّر عن ندمه الشديد لما حصل.
وجاء قرار القاضي لافتا وهو وضع أورتشون تحت المراقبة القضائية ومنعه من السفر للخارج.
وشكّلت قضية أورتشون ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي والصحافة، الا ان شقيقه أراس لم يعلّق لغاية اللحظة على هذا الأمر، اذ انه التزم الصمت مفضلا الإبتعاد عن قضية مخدرات حتى لو كانت تخص شقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق أراس بولوت إينملي يعترف: "زوجتي بلّغت عني بشأن المخدرات" والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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