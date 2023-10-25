بسبب أحداث فلسطين.. تغير طارئ في حفل تامر عاشور بالشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب موعد حفل الفنان تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد، أعلنت الشركة المنظمة له عن تغير مفاجىء في بعض تفاصيله، وذلك بالتزامن مع الأحداث الجسيمة في فلسطين وحربها الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

التبرع بجزء من ثمن تذاكر حفل تامر عاشور إلى الهلال الاحمر

أعلنت الشركة المنظمة التبرع بجزء من ثمن التذاكر في كل حفلاتنا القدامة ابتداءً من حفل الفنان تامر عاشور إلى مؤسسة الهلال الاحمر.

موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الـ 10 من نوفمبر المقبل، داخل أحد المنتزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد، وتم نفاد معظم تذاكر فئة الـ vip

زفاف تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور:

احتفل الفنان تامر عاشور حديثًا بزفافه على الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بجانب الأصدقاء والعائلة.

وعلى الصعيد الفني، يستعد تامر عاشور لحفلين غنائيين بين الغمارات والسعودية، ضمن انطلاق عدد من الفعاليات الغنائية هناك، وتضم كوكبة نائية مميزة.

أحدث أغاني تامر عاشور "عديت":

كما طرح تامر عاشور أخيرًا أغنية “عديت”، التي اجتازت حاجز 500 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:

"عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض".