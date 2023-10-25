فيلم وداعًا جوليا في اليوم الأول من عرضه..الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفيلم السوداني “وداعًا جوليا”، الليلة، في دور العرض المصرية، بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي للأفلام لعام 2023.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم وداعا جوليا في مصر

كما حصل الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني على عرضه الخاص مساء الإثنين 23 أكتوبر في سينما الزمالك بالقاهرة، بحضور مكثف من طاقم العمل.

عرض خاص لفيلم "وداعًا جوليا" في القاهرة:

حضر المنتجان أمجد أبوالعلاء، ومحمد العمدة، والأبطال: إيمان يوسف، ونزار جمعة، إلى جانب عدد كبير من أبرز الشخصيات الإعلامية والإنفلونسرز من مصر والسودان، وبعد انتهاء الفيلم تلقى جولة تصفيق حاد استمرت لدقائق عدة تعبيرًا من الحاضرين عن إعجابهم بالفيلم.

في الآونة الأخيرة حظى الفيلم بنجاحات دولية كثيرة، إذْ وصل عدد الجوائز الدولية في رصيده إلى 8، إذْ فاز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، جائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وهما جائزة الجمهور وجائزة الصحافة، وحصد أيضًا 3 جوائز دولية في مهرجان Paysages de Cinéastes وهي جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة، كما فاز بجائزة أفضل فيلم إفريقي في جوائز سبتيموس الدولية، والجدير بالذكر أن مسيرة الفيلم مع الجوائز قد انطلقت من مهرجان كان السينمائي الدولي، إذْ فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول.