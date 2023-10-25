"العظيمة".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة لوالدته الفنانة سمية الألفي.

ونشر الفيشاوي صورة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"الفنانة سمية الألفي العظيمة رقيقة القلب، أنا فخور إن حضرتك أمي، بحبك إلى الأبد".

أعلنت الفنانة سمية الألفي تعافيها من مرض السرطان بشكل كامل على حد وصفها، مايو الماضي.

وطمئنت جمهورها ووجهت الشكر للأطباء المصريين الذين أشرفوا على علاجها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري: "أنا كويسة الحمدلله وكل الفحوصات اللي عملتها من شهر تقريبا أو شهر ونص طلعت كويسة والدكتور قالي إني خلاص مبقاش في سرطان تعافيت منه تماما الحمدلله .. عندنا دكاترة هايلين في مصر الحقيقة .. أنا متفائلة خير جدا وبطمن كل الناس والستات تحديدا اللي بيجيلهم سرطان إن محدش يفقد الأمل".