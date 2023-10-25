فن ومشاهير

فيدرا تدافع عن محمد سلام بعد انسحابه من مشاركته في موسم الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

دافعت الفنانة فيدرا عن النجم محمد سلام بعد اعتذاره عن عدم السفر للعاصمة الرياض للمشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب الأحداث في غزة.

وكتبت فيدرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "هو كسب كل حاجه علشان عمل بعقيدته، ما خافش من حد، خاف من نفسه اللي هتلومه لو ما عملش، وطبعا خاف من ربه".

وأضافت فيدرا: " سلام مافيش منه كتير، ده واقع، و طبعا كل انسان حر وكل إنسان عارف نفسه وعارف مقدرته ولا يكلف إلا وسعها، وسعها على الصعيد المادي و النفسي، ده وسع سلام وده وسع باسم وده وسع صلاح".

يذكر أن الفنان محمد سلام أعلن اعتذاره عن السفر للمشاركة في عرض مسرحيته "زواج اصطناعي" ضمن فاعليات موسم الرياض بالسعودية والمقرر إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب المجازر التي تحدث في غزة من الاحتلال الاسرائيلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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