فن ومشاهير

تأجيل عرض حلقات الموسم الجديد لبرنامج "إكس فاكتور" بسبب أحداث غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة دبي عن تأجيل عرض حلقات برنامج المسابقات الغنائية "إكس فاكتور" نظرا للأوضاع التي تمر بها فلسطين.

ونشرت الصفحة بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعلن من خلاله قرار تأجيل البرنامج ولم يتم الكشف عن مواعيد العرض الجديدة.

وجاء في البيان: "جمهورنا الكريم، نظرا للظروف الراهنة، فقد تقرر تأجيل عرض حلقات برنامج إكس فاكتور على تلفزيون دبي وسيتم الإعلان عن مواعيد العرض الجديدة لاحقا".

وتضم لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور في موسمه الجديد، المطرب راغب علامة والمطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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