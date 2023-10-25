فن ومشاهير

رشا مهدي :"الفن بيقدر يوصل اللي مقدرتش الدبابات والطيارات توصله"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رشا مهدي رسالة لمتابعيها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تؤكد خلالها أن الفن رسالة مهمة تصل إلى كل الأشخاص.

وجاء في الرسالة :" الفن رسالة .. الفن فكر و مشاعر وأحساس بيوصل لكل الناس، اللي شايف الفن تهريج و كلام فارغ دا شخص جاهل، الفن بيقدر يوصل اللي متقدرش الدبابات والطيارات توصله، انت فنان؟ يبقى استخدم أدواتك".

وأضافت :"وصل رسالتك بالفن! وصل فكرك بالفن! وصل غضبك وشعورك بالفن، مش بالمزايدات والمتاجرة بآلام الناس".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "حكايات جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال، تأليف دعاء عبد الوهاب، إخراج منال الصيفي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا