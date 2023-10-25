رشا مهدي :"الفن بيقدر يوصل اللي مقدرتش الدبابات والطيارات توصله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رشا مهدي رسالة لمتابعيها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تؤكد خلالها أن الفن رسالة مهمة تصل إلى كل الأشخاص.

وجاء في الرسالة :" الفن رسالة .. الفن فكر و مشاعر وأحساس بيوصل لكل الناس، اللي شايف الفن تهريج و كلام فارغ دا شخص جاهل، الفن بيقدر يوصل اللي متقدرش الدبابات والطيارات توصله، انت فنان؟ يبقى استخدم أدواتك".

وأضافت :"وصل رسالتك بالفن! وصل فكرك بالفن! وصل غضبك وشعورك بالفن، مش بالمزايدات والمتاجرة بآلام الناس".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "حكايات جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال، تأليف دعاء عبد الوهاب، إخراج منال الصيفي.