رنا سماحة تتطوع في الهلال الأحمر من أجل غزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن تطوعها للمشاركة في جمعية الهلال الأحمر المصري، من أجل غزة.

ونشرت رنا، صورها وهي مرتدية ملابس الهلال الأحمر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "في زيارة الهلال الأحمر المصري الحقيقة أنا مكنتش لوحدي أول حاجة اتبسطت إني بالصدفة قابلت حبيبتي وصديقتي الإعلامية القمر مروة صبري .. كمان ماما حبيبتي أصرت تيجي معايا وكمان رحاب أختي الصغيرة وأصحابها".

وتابعت: "اتبسطت أنهم كانوا حابين أنهم يشاركوا ويكون لهم دور، وبشكر ربنا كل يوم على نعمة ماما اللي علمتني يكونلي دور ومكونش سلبية وأعمل كل اللي أقدر عليه وأنصر الحق دايما".

وأضافت: "شكرا يا ماما بحبك أوي، ومنورنا في الصورة طبعا الـ team اللي بشكره جدا على فرصة وجودي في المكان الهايل ده".

يذكر أن رنا سماحة قررت تأجيل طرح البومها الجديد بسبب الأحداث الجارية في غزة وفلسطين، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "نظرا لما يحدث لإخواننا وأهلنا بفلسطين قررت تعليق إصدار أغاني ألبومي.. وأدعوا الله أن يحفظ فلسطين وأه‍لها من العدو الغاشم".