بعد اعتذار محمد سلام .. تفاصيل مسرحية "زواج اصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنان محمد سلام، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية وعدد من مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انسحابه المفاجئ من مسرحية "زواج اصطناعي".

ونستعرض لكم معلومات عن مسرحية "زواج اصطناعي" في السطور التالية:

1- المسرحية بطولة محمد سلام ومي عزالدين، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ومصطفى غريب.

2- أول تجربة للفنانة مي عز الدين للوقوف على خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

3- من المقرر بدء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح محمد العلي.

4- تدور أحداث المسرحية حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

5- أعلن الفنان محمد سلام، عن انسحابه من تقديم مسرحية "زواج اصطناعي" تضامنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من انتهاكات من قبل الاحتلال الصهيوني.

يذكر أن، الفنان محمد سلام، كان قد نشر مقطع فيديوعبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أعلن من خلاله اعتذاره عن عدم السفر للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب الأحداث في غزة.

وقال "سلام" في الفيديو: "المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر".

وتابع سلام: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، وأنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض".

واستكمل سلام: "لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".

وأختتم سلام: "كان عندي أمل الموسم يتأجل أو يتلغي، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لأ".