شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تجبر رامى الطمبارى على مراقبة شقيقته في "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة العاشرة من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، ويعرض على شاشة قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث شهدت الحلقة العاشرة أكثر من حدث، أبرزهم تعرض ضابط التحقيقات رامى الطمبارى للضغط النفسى والعصبى، من مخاطر السوشيال ميديا وما يتعرض له البشر من أزمات ومشاكل وخلافه، وذلك يرجع لخلفية أن له شقيقه صغرى وهو ما قام بتربيتها ويعتبرها ابنته في المقام الأول.

ومع التحقيقات وجد رامى الطمبارى أن السوشيال ميديا تتضمن مخاطر كبيرة على البشر ويستخدمها الناس بطريقة خاطئة وبها أذى نفسى وعرقى وعصبى، وهو ما دفعه أن يهدد شقيقته بإنه سيضع برنامج مراقبة في هاتفها لمتابعة كل تحركاتها خوفاً عليها من كل شيء.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.