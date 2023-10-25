شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة.. هل تقع حنان مطاوع فى حب صدقى صخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصدر مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر ترند منصة watch it خلال عرض حلقاته، ونجاح المحامي لطفي عبود " صدقي صخر" في إعادة فتح التحقيق في قضية رضوي "حنان مطاوع" وكسب ثقتها، تساءل الجمهور عن هل ستنشأ علاقة حب بين المحامي وموكلته خلال الحلقات المقبلة؟

وعلق صدقي صخر: " تصلني ردود أفعال إيجابية جدًا من الجمهور على الحلقات وبالطبع سيكون هناك علاقة قوية بين المحامي وموكلته لاستكمال معركة الدفاع ولكن هل ستتحول هذه العلاقة لشئ مختلف هذا ما سيعرفه الجمهور خلال الحلقات القادمة".

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

كما انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.