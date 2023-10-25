شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل حفل توقيع كتاب محمد فوزي "الوثائق الخاصة" للناقد أشرف غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 57 لرحيل الفنان محمد فوزى، تشهد مكتبة إشراقة حفل توقيع كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة للكاتب والناقد أشرف غريب، ويناقشه في الكتاب الناقد السينمائي الدكتور وليد يوسف والناقد الموسيقي دكتور أشرف عبد الرحمن وذلك يوم السبت المقبل في السابعة مساء.

الفنان محمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين ، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالباً بمدرسة طنطا الابتدائية ، تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد صديق والده وكان يصحبه للغناء في الموالد والليالي والأفراح، التحق بعد حصوله على الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة.

عمل محمد فوزى في فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح، تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن فتم رفضه كمطرب واعتمد كملحن، قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه وخلال ثلاث سنوات استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات، وفى عام 1958 أسس فوزي أول شركة مصرية لانتاج الاسطوانات "مصرفون" والتى أنتجت اسطوانات لكبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، توفى فى20 أكتوبر عام 1966م تاركا رصيداً فنياً يصل الى اكثر من 400 أغنية إلى جانب 36 فيلما سينمائيا .