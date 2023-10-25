منذ طرحه وحتى الأن..هذه الأرقام القياسية التي حققها مصطفى قمر في فيلميه "أولاد حريم كريم"

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة الفنان المصري مصطفى قمر بتحقيق نجاحه حيث حقق إيرادات إجمالية وصلت إلى ما قدر بـ 8 ملايين جنيه في صالات العرض منذ طرحه.



وتدور أحداث "أولاد حريم كريم" حول عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، إذ تنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.

"أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.