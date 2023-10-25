بالصورة- ورد الخال تدعم القضية الفلسطينية ..وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الممثلة اللبنانية ورد الخال الشعب الفلسطيني وشعب غزة في الأزمة التي يمرون بها ، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: "كل شي ممكن يكون ترند او يصير ويبطل.

. إلا الموت.. !#غزة قضية"، وقصدت ورد الخال أنه لا يجب على أي أحد أن يخلق تريند من القضية الفلسطينية، وعليه أن يتعامل معها كقدية إنسانية.

وفي وقت سابق، شاركت ورد الخال مقطع فيديو من جبال لبنان عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلى أنغام أغنية "وطني" للسيدة فيروز، أظهرت ورد جمال لبنان وطبيعته، وعلقت بعبارة لوالدها الشاعر والصحافي الراحل يوسف الخال قائلةً: "لبنان يا بلدي الحبيب إذا عبدتكَ لا أُغالي".

