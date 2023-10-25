بالصور- من كواليس أخر أعماله..أحمد حاتم يحمس الجمهور بمشهد أكشن

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو له من أخر أعماله عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الفيديو كواليس من تصوير مشهد أكشن حيث يقوم حاتم بحركات صعبة مليئة بالإثارة.

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وكان شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو، أطل فيه من كواليس تصوير فيلم "حسن المصري"، وظهر في الفيديو عدد من مشاهد الأكشن التي قام بها أحمد حاتم، والتي تتضمن حركات صعبة.

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، ديامون بو عبود ومراد مكرم، من إخراج سمير حبشي، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت.

