- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو له من أخر أعماله عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الفيديو كواليس من تصوير مشهد أكشن حيث يقوم حاتم بحركات صعبة مليئة بالإثارة.
وكان شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو، أطل فيه من كواليس تصوير فيلم "حسن المصري"، وظهر في الفيديو عدد من مشاهد الأكشن التي قام بها أحمد حاتم، والتي تتضمن حركات صعبة.
فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، ديامون بو عبود ومراد مكرم، من إخراج سمير حبشي، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من كواليس أخر أعماله..أحمد حاتم يحمس الجمهور بمشهد أكشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.