ليال عبود تمر بهذه الأزمة ولكنها مصرة على المواجهة-بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود متابعيها بعدد من الصور جرى التقاطها لها حديثاً وظهرت فيها مرتدية توب سوداء ضيقة ويزيّن نهايتها طبعات ذهبية جاءت متناسقة مع خصر السروال الذي ارتدته من نفس القماش.
وبدت ليال وهي جالسة في أحد المقاهي وقد وضعت في بعض الصور نظارات شمسية وأزالتها في صور أخرى معتمدة أحمر شفاه فاتح باللون الوردي وتركت شعرها الأسود الأملس منسدلاً على ظهرها.
واعترفت ليال في تعليق مرفق بالصور بأنها تعاني من حالة نفسية سيئة لكنها في الوقت نفسه لن تقبل الاسستلام بل ستتجاوزها بالتأكد وكتبت :"إنه الاكتئاب الذي لا نستطيع صياغته في كلمات، نتعثر والوقت يمر، وكانني واقفة هناك على حافة الهاوية، لا يمكنني العودة إلى الوراء ولا استطيع المضي قدمًا. لكننا .. لن نستسلم أبدا".
وكانت ليال قامت بجولة فنية ناجحة في عدد من الدول العربية والغربية وأدى الإرهاق الذي تعرضت له إلى تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى لدى عودتها إلى لبنان لكنها ما لبثت أن تماثلت للشفاء.
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