إيمان العاصي تسأل المشككين في دور مصر وميرهان حسين وغيرها يعلقون

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية إيمان العاصي رضاها عن التصريح الرسمي المصري وذلك بعد أن قصفت دبابة إسرائيلية الأحد "عن طريق الخطأ" برج مراقبة بالقرب من المواقع الحدودية في منطقة كرم أبو سالم ، وقد أفادت تقارير مصرية بإصابة 9 مصريين في انفجار برج تابع لقوات حرس الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، على خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة.



وكتبت إيمان على صورة خلفيتها سوداء منشوراً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيه :"عندي سؤال معلش لأي حد بيشكك في دور مصر، هو لو الجيش المصري قرر يضرب إسرائيل أكيد أميركا وإسرائيل هيضربونا هل هنلاقي حد من الأشقاء العرب واقف معانا وفي ضهرناولا هنبقى بنحارب العالم كله لوحدنا؟؟؟؟".

وأرفقت منشورها بتعليق :"مش لازم نضرب لازم ناخد موقف من ناحيه الوقود اللي لازم يدخل وفكره ان اسرائي ل هي اللي تحدد عدد الشاحنات اللي ادخل واحنا ساكتين ده عيب في حقنا وفكره اننا مش عارفين نعالج الضحايا اللي جوا حاجه صعبه احنا ساكتين عشان خايفين".

وعلقت ممثلات مثل بشرى و ميرهان حسين وليلى حسين، فكتبت بشرى :"ودي عايزة سؤال برضو؟ا أما ميرهان حسين فعلقت :"لوحدنا..، وكتبت ليلى حسين :"ده اللي بنقوله ومحدش عايز يستوعب للأسف".

وكان المتحدث العسكري المصري قال إنه "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ"، وأضاف أن القصف أسفر عن "إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية"، وتابع " أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".

من ناحية أخرى وكانت أعلنت إيمان العاصي عن استعداداها لتقديم أولى بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، وقد تعاقدت على مسلسل يحمل عنواناً مبدئياً هو "أفلاطوني"، تأليف شريف الألفي.