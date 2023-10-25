موعد حلقة ياسمين الخيام في "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الحاجّة ياسمين الخيام، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، ومقرر أن تذاع عبر حلقتي هذا الأسبوع في العاشرة مساء الأحد والاثنين علي شاشة الحياة.

ومقرر أن تكشف ياسمين الخيام، العديد من الأسرار والكواليس في حياتها ومنها تعاونها مع كبار الملحنين محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

كما تتحدث عن تتر وأغنية محمد رسول الله والتي عاشت لسنوات طويلة ومازالت، وأيضا تتر مسلسل الأنصار، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدي ، وايضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وأغنية امتك يا محمد والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت، وكواليس تلك الأغنية .

كما تتحدث عن أغنية استيقظي يا امتي ، واغنية المصريين اهمه ، أرض الفيروز ، وايضا تجربتها مع أسماء الله الحسني مع عمار الشريعي ، واغنية مبروك مبروك عليكم وعلينا

كما توجه رسالة إلى شعوب العالم أن تستيقظ بعد ضياع الإنسانية، بسبب الأحداث الجارية في غزة والتي قد جددت الوجع والألم ، وتتحدث عن دور الفنانين ورسالتهم في ما يحدث في غزة وتوجه رسالة إلى النجم ولاعب الكورة محمد صلاح، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد والاثنين عبر شاشة قناة الحياة.